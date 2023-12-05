Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ağır kış şartlarına rağmen köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Bayram, geçtiğimiz günlerde 7 köyü ziyaret ettikten sonra bu sefer de 6 köyü ziyaret etti. Ziyaretlerinde okulları da dolaşan Bayram, vatandaşların taleplerini dinledi.

Muş Kaymakamı Göksu Bayram, ağır kış şartlarına rağmen köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ağır kış şartlarına rağmen köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 7 köyü birden gezen Kaymakam Bayram, bu sefer de 6 köy gezdi. Kaymakam Bayram, ilk ziyaretini İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Güniz Çetin ve personellerinin okulunu tamirat ve tadilat yaptıkları Bademözü İlkokuluna yaptı. Burada okulu gezen Kaymakam Göksu Bayram'a İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Güniz Çetin, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Esma Söylemez ile sağlık çalışanları eşlik etti.

Kaymakam Bayram, okulu yeniledikleri için İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Güniz Çetin, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Esma Söylemez ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Daha sonra Koruca, Uyanık, Laledağı, Yukarıkıcık ve Aşağıkıcık köylerini gezen Kaymakam Bayram, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Gittiği her köyde okulları da dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Bayram, ardından vatandaşların dile getirdiği sorunları ve talepleri not aldı.

Köy ziyaretlerini çok önemsediğini belirten Kaymakam Bayram, "Bu ziyaretlerimizin amacı, vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemektir. Gittiğimiz her köye vatandaşlarımız için en önemli konumda olan kurum amirlerimiz ile ziyaret ediyoruz. Bugünkü köy ziyaretimiz kapsamında ilçemize bağlı 6 köyümüzü gezdik. Kurum amirlerimiz ile birlikte kış aylarına girdiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinledik" diye konuştu.

Bayram'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Yunus Emre Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti. - MUŞ