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Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Delta Trail 100. Yıl Koşusu düzenlendi

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Silifke Belediyesi, Selefkos Triatlon Kulübü ve Silifke Rotary Kulübünün iş birliğinde düzenlenen koşu, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltası'nda yapıldı. 5 ülkeden 500 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara ödül verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde "Göksu Delta Trail 100. Yıl Koşusu" gerçekleştirildi.

Silifke Belediyesi, Selefkos Triatlon Kulübü ve Silifke Rotary Kulübünün iş birliğinde düzenlenen koşu, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltası'nda yapıldı.

" Dünya'ya umut ol" sloganıyla 18 kilometre, 5 kilometre ve halk koşusu kategorilerinde yapılan etkinliğe, 5 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Organizasyonda, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev alan yaklaşık 100 personel de ter döktü.

Koşunun 18 kilometre yarışında erkeklerde Koray Net, kadınlarda Anastasia Nikolaeva, 5 kilometrede ise erkeklerde Eren Süren, kadınlarda Ayşegül Korkmaz birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödül verildi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere yaptığı açıklamada, koşuya katılımın fazla olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Altunok, "Herkesi bu güzellikleri görmek ve doğada spor yapmak için Silifke'ye davet ediyorum." dedi.

Silifke Rotary Kulübü Başkanı Ekrem Onur Kozan da ilk kez düzenlenen etkinliği gelenekselleştirmeyi istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

Silifke Belediyesi Mersin Dünya Göksu Etkinlikler Çevre Spor Haberler

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