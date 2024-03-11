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Isparta'da Üniversite Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Isparta'da kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yaparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'da bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.

Olay, Isparta Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen üniversite öğrencisi Emirhan Göksu (20), 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme timi tarafından yapılan çalışmaların ardından Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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