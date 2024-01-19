Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Göksu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Göksu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Haruf'un "İlk kıblede namaz", "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

" Deprem : Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" adlı fotoğrafını oylayan Göksu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Abed Zagout tarafından çekilen "Çaresizlik" isimli fotoğrafı seçti.

" Deprem : Umut ve Gazze: Kanıt kategorisindeki fotoğraflar çok çarpıcı"

Büyükelçi Göksu, "AA'nın bu yılki fotoğraflarının birbirinden kıymetli olduğunu, fotoğrafçılık ve habercilik açısından çok önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bütün AA çalışanlarına selamlarımı iletiyorum." dedi.

2023'ün doğal afetler açısından Türkiye, çatışmalar açısından ise Filistin için zor bir yıl olduğunu belirten Göksu, " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafların çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Göksu, "Filistin halkı bu zulmü yıllardan beri çekiyor. Belki bu fotoğraflar oradaki mazlumların son görüntüleri. İnşallah Filistin'de iki devletli çözüm olur ve Filistinli çocuklar hayallerini yaşayacak bir ortama sahip olur. Bizler de bu acıların bir an önce dinmesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem felaketinin ardından dünya ülkelerinin Türkiye'ye yardım etme çabasına ilişkin Göksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Son 100 yılın felaketi olan bu depremde ülkemizin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Zira yaşanılan depremin coğrafi büyüklüğü ve etkilediği nüfus açısından birçok devlet bu kadar kısa sürede bu felaketin altından kalkamazdı.

Bu süreçte şunu da gördük ki yıllardan beri nerede bir felaket nerede bir doğal afet söz konusu olsa devletimiz hep oradaydı. Özellikle depremden sonra onlarca devletin adeta geçmişte Türkiye'nin onlara yaptıklarını ödeme amacıyla yardımcı olma gayretlerini ülkemizin geçmişte ektiklerini biçmesi olarak okuyabiliriz."

Göksu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Katar'dan giden yardımları da hatırlattı.

Büyükelçi Göksu, "Yaşanan felakette devletin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra her kurum görev aldı. Bizler de Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde Katar'da gerek ayni yardım gerek nakdi yardım olarak çalışmalar başlattık. Katar devleti de kurtarma ekipleri ve yardım uçaklarını ülkemizin emrine tahsis etti. Katar Hava Kuvvetleri oluşturduğu hava koridoru ile yardımların ülkemize gelmesini kolaylaştırdı." dedi.