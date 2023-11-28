İBB'nin 2024 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 213 milyar 500 milyon lira olan 2024 yılı bütçesi, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe görüşmelerine İmamoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu arasında geçen polemik damga vurdu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, seçimlerde mevcut belediye başkanını tatile göndereceklerini söyledi. İmamoğlu ise bu sözlere, "Konuşmasında incitici şeyler olsa da havaya sıkılan boş tarifler olduğu için muhatap almayacağım, tenezzül edip cevap vermeyeceğim. Birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor" dedi.

İBB Meclisi kasım ayı 6'ncı bileşimi Fatih Saraçhane'de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Meclisi'ne bütçeyi sunmasının ardından bütçe görüşmeleri devam etti. İmamoğlu'nun yönettiği oturumun geri kalan kısmında siyasi grupları adına bütçeye ilişkin konuşmalar yapıldı.

GÖKSU: MEVCUT BELEDİYE BAŞKANIMIZI TATİLE GÖNDERECEĞİZ

Konuşmasında İBB yönetimini sert sözlerle eleştiren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Önümüzde bir yerel seçim var. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizi emanet edeceğimiz seçimler var. 31 Mart 2024'de inşallah bu koltukta AK Partili bir belediye başkanı oturacak. Mevcut belediye başkanımıza da çok büyük bir iyilik yaparak tatile göndereceğimizi söylüyorum" dedi.

İMAMOĞLU: BİRKAÇ AY SONRA KENDİSİ EMEKLİ OLACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Göksu'nun sözlerine karşı "Konuşmasında incitici şeyler olsa da havaya sıkılan boş tarifler olduğu için muhatap almayacağım, tenezzül edip cevap vermeyeceğim. Kurumun başında adam yok gibi bir çok şey var ama dediğim gibi, kötü söz sahibine aittir. Çok anlamlı sözler de değil. Birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde. Yine de güzel anılarla kendileri ile vedalaşmış olduk. Yolu açık olsun, başarılar dileriz"

2024 BÜTÇESİ 213 MİLYAR 500 MİLYON TL

İBB Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin grup başkanvekillerinin bütçeye yönelik değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada İBB'nin 213 milyar 500 milyon lira olan 2024 yılı mali bütçesi 34 ret oyuna karşın 221 oyla kabul edildi.