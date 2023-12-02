Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Genç Yatırımcılarla Buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu Genç, MÜSİAD Antalya şubesinde genç yatırımcı ve girişimcilerle bir araya geldi. Göksu, gençlere kendi yaşam deneyimlerini ve başarı hikayelerini aktardı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu Genç, MÜSİAD Antalya şubesinde derneğin üyeleri ile birçok farklı sektörden iş hayatlarının daha ilk dönemlerinde olan genç yatırımcı ve girişimcilerle bir araya geldi.

'Markalaşma ve Katma Değer Üretimi' konulu sohbette Göksu, gençlere kendi yaşam deneyimlerini, Osmanlı Kahvecisi'nin ilgi çeken kuruluş hikayesini ve bugünlere gelirken ne kadar zorlu yollardan geçtiklerini aktardı.

Limonata (Limmo) örneği üzerinden ele alınan konuşmada International Taste & Quality Institute tarafından her sene Belçika'da verilen Üstün Lezzet Ödülünü (Superior Taste Award) yedi yıl üst üste alan tek Türk firması olduklarını dile getiren Göksu, "Yaptığınız işin en iyisi olmaya çalışın. Ülkemize ancak bu şekilde yararlı olabiliriz ve gayemiz bu olmalı" dedi. - ANTALYA