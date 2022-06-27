BT yatırımları 3 yıl içinde iş dünyasını dönüştürecek

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte iş süreçlerini verimli kılmanın yolu teknolojik yatırımlardan geçiyor. Vanson Bourne tarafından yapılan anketin verilerine göre, karar alıcıların yüzde 90'ı yeni teknolojilerin 3 yıl içinde iş süreçlerinde dönüştürücü bir etkisi olacağını düşünürken, yüzde 89'u da kurumların BT (Bilgi Teknolojileri) yatırımlarını artırmaları gerektiğini belirtiyor.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte iş süreçlerini daha verimli kılmanın, iş dünyasının rekabetçi ortamında öne çıkmanın ve müşteri deneyimini iyileştirmenin yolu veri merkezi oluşturmaktan geçiyor. Verilerin yalnızca toplanması ve güvenli bir merkezde tutulması değil, aynı zamanda bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarılması gerekliliği, şirketlerin BT (Bilgi Teknolojileri) yatırımlarını zorunluluğa dönüştürüyor. Bağımsız araştırma şirketi Vanson Bourne'ın gerçekleştirdiği ankete göre, BT karar alıcıların yüzde 90'ı yeni teknolojilerin 3 yıl içinde iş süreçlerinde dönüştürücü bir etkisi olacağını düşünüyorken, yüzde 89'u da kurumların BT yatırımlarını artırmaları gerektiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 93'ü ise BT yatırımlarını yeniden değerlendirirken, bulut mimarisini modernleştirmenin, veri yönetimi ve analitiği iyileştirmenin dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmak için en önemli yatırım alanları arasında olduğunu ifade ediyor.

Şirketlerin iş süreçlerini bulut teknolojisiyle destekleyerek BT performansını artırdıklarını belirten teknoloji şirketi Albars'ın Türkiye Satış Direktörü Sibile Balaisyte, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Dijitalleşme şirketleri verimli kılıp iş hacimlerini artırırken, rekabet ortamını da hareketlendiriyor. Şirketler ise çözümü BT'ye yatırım yapmakta buluyor. İki yıl üst üste Kırgızistan'da 'Yılın Microsoft Partneri' seçilen teknoloji şirketi olarak, merkezimizin bulunduğu Baltık Bölgesi'nin yanı sıra, Avrupa, İskandinavya ve Orta Asya'da da faaliyet gösteriyoruz. 10 yılı aşkın uluslararası deneyimimizle Türkiye'deki faaliyetlerimizi de artırmayı hedefliyoruz."

YENİ TEKNOLOJİLERLE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Yenilik odaklı ürün ve hizmetlerini yeni pazarlara taşımak istediklerini belirten Sibile Balaisyte teknolojinin Türkiye'nin önünü açacak önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çekerek, "Hizmet ve uygulamalarımızda önceliğimize her zaman insanları alıyoruz. Çünkü onların ihtiyaçlarına kusursuz ve hızlı çözümlerle yanıt vermek istiyoruz. Bugüne kadar Avrupa, ABD ve Kanada'nın yanı sıra, aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Moğolistan'ın da bulunduğu ülkelerde birçok projeye imza attık. Başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğimiz Türkiye pazarında da Microsoft Gold Partneri olarak uluslararası deneyimlerimiz ve geliştirdiğimiz çözümlerle BT departmanından saha çalışanlarına kadar herkes için çalışma alanlarını kolaylaştırmayı ve verimliği artırmayı hedefliyoruz" dedi.

LOKAL UYUMLULUK GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILIYOR

Veri güvenliği ve operasyonları güvence altına alırken lokal uyumluluk gereksinimlerini de karşılayan çözümler geliştirdiklerini aktaran Balaisyte, BT alanındaki hizmetlerini şu sözlerle paylaştı:

"Üretim, madencilik, enerji, gaz ve petrol, lojistik, kamu, güvenlik ve telekominikasyon başta olmak üzere, farklı sektörlerden şirketlerin iş süreçlerini daha verimli hale getirecek yenilikçi teknoloji çözümleri geliştiriyoruz. Uluslararası bir teknoloji şirketi olarak, Microsoft ortamına dayalı hizmet ve ürünlerle müşterilerimizin BT performanslarını yükseltiyor, zor ve riskli operasyonları kolaylaştırıyoruz. Bölgesel veri koruma yönetmeliklerine hakim, siber güvenlik çözümleri sunan özel BT güvenlik ekibimizin yanı sıra Güvenlik Operasyon Merkezi'mizle de şirketlerin güvenli, verimli ve hızlı büyümesini destekliyoruz."

"ŞİRKETLERİN İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRİYORUZ"

Güneydoğu Avrupa'nın en büyük sektörel buluşması olan ISAF'ın mart ayında Ankara'da düzenlenen Exclusive Fuarı'na katılarak Türkiye'deki teknoloji ekosistemiyle buluştuklarını söyleyen Sibile Balaisyte, "Türkiye'deki kurum ve şirketlerle bir araya gelerek sorun ve ihtiyaçlarını tespit edip uygulamalarımızı onlar için daha iyileştirici hale getirmek istiyoruz. Bu süreçte düzenlenen birçok etkinliğe katılırken, Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek ISAF Cyber Security | 11. Uluslararası Siber Güvenlik, Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı'na da hazırlanıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel