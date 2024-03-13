Windows 11'de artık telefonunuzdaki fotoğrafları düzenleyebileceksiniz!

Microsoft, Windows 11 için yeni bir zorunlu güncelleme yayınladı. Güncellemeyle gelen özellikler arasında iki cihazı birbirine bağladığınızda telefonunuzdaki fotoğrafların PC'nizde belirmesi gibi yeni özellikler bulunuyor.

Telefonunuzdaki fotoğrafları Windows 11 Ekran Alıntısı Aracı ile düzenleyebileceksiniz

Windows 11'de Telefon Bağlantısı özelliğini kullanarak Android telefonunuzu PC'nize bağlayan biriyseniz bu güncellemeyle işinize yarayacak birkaç özellik geliyor. Telefonunuzdan gelen yeni fotoğraflar, aynı Ekran Alıntısı Aracı ile ekran görüntüsü alıyormuşsunuz gibi otomatik olarak PC'nizde bir bildirim olarak görünecek.

Bu bildirime tıkladığınızda, fotoğrafı Ekran Alıntısı Aracını kullanarak bilgisayarınızda düzenleyebilirsiniz, böylece arkadaşlarınız veya başkalarıyla paylaşmayı daha kolay hale getirebilirsiniz. Microsoft ayrıca Ayarlar uygulamasının Telefon Bağlantısı bölümünün adını, bağlı telefonlar için ek özellikler içeren Telefon Bağlantısı uygulamasından ayırt etmek için Mobil cihazlar olarak değiştirdi.

Bu güncelleme ayrıca USB4 sürüm 2 veya USB 80Gbps desteği de getiriyor, bu da önceki sürüme göre bant genişliğini ikiye katlıyor. Şu anda piyasada bu hızları destekleyen hiçbir cihaz yok.

Windows 11, yıllardır beklenen Android desteğini aldı!

Bu güncelleme sadece Ekran Alıntısı Aracı ile telefonunuzdaki fotoğrafları düzenleme özelliği getirmiyor. Bir süredir kullanıcıların canını sıkan bazı güncellemelerin %96'da takılıp başarısız olma sorunu da düzeltildi.

Nisan ayında gelecek olan yama ile Copilot komutları değişiklikleri gibi birçok yeni özelliğin de gelmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.