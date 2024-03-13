Microsoft, GPT-4 Turbo ile Copilot'u güncelledi

Microsoft sürpriz bir adım atarak en güçlü yapay zeka modelini daha da güçlendirmeye karar verdi. GPT-4 modeline dayanan Copilot, artık tüm kullanıcılar için GPT-4 Turbo kullanacak. Daha önce ücretli olan bu özellik, artık ücretsiz şekilde erişilebilecek.

GPT-4 Turbo, Copilot ile erişilebilir hale geldi

OpenAI'ın GPT-4 Turbo modeline dayanan Copilot, daha önce aylık 20 dolarlık Copilot Pro abonelik katmanıyla sunuluyordu. Ancak Microsoft, aldığı yeni karar kapsamında standart GPT-4 modelini ücretsiz kullanıcıları için de GPT-4 Turbo ile güncelledi.

Bu hamle Microsoft'un Reklam ve Web Hizmetleri Başkanı Mikhail Parakhin tarafından duyuruldu. GPT-4 Turbo, 300 sayfaya kadar önemli ölçüde daha büyük bir komut penceresi sunarak Copilot ile daha uzun ve daha karmaşık konuşmalar yapmaya olanak tanıyacak.

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Yükseltme, ücretsiz kullanıcılar için büyük bir artış anlamına geliyor. Pro aboneleri ise uygulama ayarları üzerinden GPT-4 / GPT-4 Turbo arasında geçiş yapabilecek.

Bu değişiklik, Microsoft'un geçtiğimiz Aralık ayında GPT-4 Turbo'yu ücretli katmandan başlayarak Copilot'a entegre etme planlarını duyurmasının ardından geldi. Modelin ücretsiz olarak kullanıma sunulması, popüler yapay zeka aracında önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

Öte yandan Microsoft, Pro versiyonu devreye aldıktan sonra yakın zamanda Copilot GPT Builder özelliğinin bu hizmete üye olanların kullanımına sunulacağını açıklamıştı. Şirket, geçtiğimiz hafta sözünü tuttu. Bu yenilik, kullanıcıların yazılım geliştirme bilgisi olmadan belirli amaçlar için kendi yapay zeka modellerini oluşturmasına olanak tanıyor