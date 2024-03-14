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Microsoft Teams, Planlayıcı Özelliği ile Kullanıcıların İşlerini Kolaylaştırıyor

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Sevilen video konferans platformu Microsoft Teams, getirdiği yeni bir özellik ile daha gündem oldu. Sadık kullanıcılarının taleplerine kulak veren uygulama, Planlayıcı sekmesini aktif hale getirdi. Böylece günlük aktivitelerini planlamak isteyen kişiler, bunu Teams üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Microsoft Teams, bir özellik daha sunuyor. Planlayıcı sayesinde, Teams kullanıcıları gün içinde planladıkları aktiviteleri sadece tek bir sayfada görebilecekler. Bu sayfada çeşitli notlar da alınabileceği belirtilirken, saati gelen aktivitelerin alarmı da çalabilecek. Ek olarak, gün içinde tekrar okunması gerekecek e-postalar da bu sayfada mevcut olacak. Bu yeniliklerin, Teams'i en yoğun kullanan kesim olan beyaz yakalılar ve öğrenciler için büyük bir konfor sağlayacağı belirtiliyor.

Sevilen video konferans platformu Microsoft Teams, getirdiği yeni bir özellik ile daha gündem oldu. Sadık kullanıcılarının taleplerine kulak veren uygulama, Planlayıcı sekmesini aktif hale getirdi. Böylece günlük aktivitelerini planlamak isteyen kişiler, bunu Teams üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

Bu sayede programlarını düzenlemek için başka bir uygulama kullanmaya gerek duymayacak kullanıcılar, işlerine daha fazla konsantre olabilecekler. Pandemiden sonra video konferans alanına artan talep ile birlikte, Microsoft'un Teams uygulamasına daha fazla ağırlık vermeye başladığı belirtiliyor. İşte en önemli detaylar…

Microsoft Teams, bir özellik daha sunuyor

Planlayıcı sayesinde, Teams kullanıcıları gün içinde planladıkları aktiviteleri sadece tek bir sayfada görebilecekler. Bu sayfada çeşitli notlar da alınabileceği belirtilirken, saati gelen aktivitelerin alarmı da çalabilecek. Ek olarak, gün içinde tekrar okunması gerekecek e-postalar da bu sayfada mevcut olacak.

Bu yeniliklerin, Teams'i en yoğun kullanan kesim olan beyaz yakalılar ve öğrenciler için büyük bir konfor sağlayacağı belirtiliyor. Güncelleme şu anda birçok kişinin kullanımına sunulsa da, son halini alması için biraz daha zaman var.

Microsoft Teams, yenilikleri ile gündem olmaya devam ediyor!

Güncellemeyi kullanmak için herhangi bir ekstra ücret talep edilmezken, Teams'deki yapay zekalı Copilot desteğini deneyimlemek isterseniz aylık 30 dolar gibi bir bedeli gözden çıkarmanız gerekiyor. Ayrıca, Microsoft'un Planlayıcı'ya her an başka yeni fonksiyonlar getirebileceğini hatırlatalım. Tüm bu özellikler ilk bakışta oldukça cazip gibi gözükse de, günün sonunda kararı elbette kullanıcılar verecek.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un uygulamakta olduğu güncelleme stratejisi doğru mu? Siz Microsoft Teams kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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