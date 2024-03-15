Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe koyduğu Dijital Hizmetler Düzenlemesi ile gündeme gelen Avrupa Birliği, bu kapsamda yapay zeka teknolojilerini de denetim altına alacak. Bu teknolojilere sahip olan firmalardan ayrıntılı bir rapor talep eden AB, yapay zekayı ürünlerine nasıl entegre ettikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu firmalar arasında Google, Meta, Microsoft, TikTok ve X gibi devler de bulunuyor. İşte en önemli detaylar…

Avrupa Birliği, yapay zeka konusunda sert davranacak

Son dönemde yapay zeka alanında meydana gelen skandallar üzerine harekete geçen AB yönetimi, özellikle arama motorlarını ve sohbet asistanlarını radarına aldı. Bu uygulamaların çalışma prensiplerini öğrenmeyi amaçlayan yönetim, birçok ülkede önemli seçimlerin olacağı 2024 yılında erkenden tedbirini almak istiyor. Deepfake sistemiyle yapılan kimlik sahteciliklerinin de, demokratik süreçleri olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmekte.

Avrupa Birliği yeni önlemler alacak

Ayrıca seçimler öncesinde yapay zeka ile yapılacak bilgi dezenformasyonundan da, oldukça çekinildiği belirtiliyor. Bu nedenle Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerinden seçim sürecinde nasıl önlemler alacakları konusunda bilgi istedi. Son günlerde bazı sohbet asistanlarının vermiş olduğu ırkçı cevaplar ve gösterdiği cinsiyetçi yaklaşım da AB'nin raporuna direkt olarak konu olmuş durumda.

Özellikle Amerikan şirketlerini tedirgin eden bu gelişmenin, birkaç yıldır devasa bir gelişim gösteren yapay zeka alanına da bir düzen getirmesi bekleniyor. Fakat şirketlerin AB düzenlemelerine gerçekten uyum mu sağlayacağı, yoksa yasaların çevresinden mi dolaşmaya çalışacağı konusunda derin şüpheler var.

Avrupa Birliği, Apple ile Epic savaşında devrede!,

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu strateji doğru mu? Yapay zeka gerçekten seçimleri etkileyebilir mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.