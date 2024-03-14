Microsoft ve OpenAI Yapay Zeka Davası

Geçtiğimiz günlerde, Microsoft ve yatırımcısı olduğu OpenAI yapay zeka araçları için veri topladıkları gerekçesiyle dava edilmişti. Davacılar, şirketlerin telif sahiplerine herhangi bir ücret ödemeden internet üzerindeki tüm içerikleri veri tabanlarına kaydettiklerini, ardından bu verileri ticari amaçlar için kullandıklarını öne sürdü.

Ayrıca özellikle Microsoft'un bireylerin kişisel gizliliğine saygı göstermeyerek mahrem bilgilerini açığa çıkardığı da iddia ediliyor. Dava kapsamında, izinsiz kullanılan tüm bu içeriklerin internetten temizlenmesi ve verisi kullanılan kişilere bu verileri silme imkanı tanınması isteniyor. İşte tüm detaylar…

Microsoft, yapay zeka davasına maruz kaldı!

Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka algoritmalarını izinsiz aldıkları internet içerikleri aracılığıyla eğittikleri belirtilirken, kişisel verileri deşmeye son hızla devam ettikleri söyleniyor. Dava dilekçesinde, bu durumun uzun dönemde kişisel bilgileri çalınan milyonlarca insan için büyük bir risk oluşturacağı da savunulmakta.

Microsoft tarafı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada ortaya atılan iddiaların herhangi bir kanıtla desteklenmediğini, kullanıma sunduklarını teknolojilerin de insanlık adına bir tehlike oluşturmadığını söyledi. Hatta şirketin karşı bir dava açabileceğini bile söyleyenler mevcut.

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OpenAI yetkilileri de veri hırsızlığı konusunda ortada bir delil bulunmadığını, zaten kullanıcılardan kendilerine üye olurken bazı verilerine erişebilmek için bizzat izin aldıklarını söylüyor. Ayrıca internet ortamında tüm verilerin korunmasının imkansız olduğunu da belirten firma, kullanıcı güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Tüm bu gelişmelerin, Microsoft tarafından yapılacak yeni yapay zeka projelerini nasıl etkileyeceğini ise önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft ve OpenAI'ın uyguladığı savunma stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.