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Microsoft, İngiltere'de Yapay Zeka Merkezi Açıyor

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Microsoft yönetimi, yaptığı uzun araştırmalar sonucunda yeni yapay zeka merkezini İngiltere'nin başkenti Londra'da açma kararı aldı. Merkeze Alphabet tarafından satın alınan Deepmind şirketinin kurucusu Mustafa Süleyman'ın liderlik edeceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda OpenAI'ın da yeni ofisini burada açması, şehrin geleceği için oldukça olumlu görünüyor. Süleyman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu projeyle birlikte yeni nesil dil modellerini geliştirmek için devrimsel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. İşte en önemli detaylar…

Microsoft, yeni yapay zeka projesiyle gündemde

Sözlerine devam eden Süleyman, kurulacak yeni merkezde dünya standartlarında teknolojiler ortaya koyacaklarından emin olduğunu da belirtti. Ayrıca yapay zeka merkezinin önemli sayıda kişiye istihdam sağlayacağı ve bu alanda çalışmak isteyen genç yeteneklere büyük bir fırsat vereceği söyleniyor. Microsoft'un İngiltere'deki toplam yatırımının ise 2.5 milyar doları bulacağının altı çizildi.

Şirket tarafından yapılan bu son girişimle birlikte, İngiltere'deki yapay zeka çalışmalarına olan ilginin belirgin şekilde artması bekleniyor. Ek olarak ülke ekonomisinin de uzun dönemde bundan büyük bir fayda sağlayacağı tahmin ediliyor. Diğer Amerikan şirketlerinin de buradaki yatırımlarına hız vermek istediği konuşulmakta. Fakat yapılan tüm bu devasa yatırımların, günün sonunda kullanıcılara ne kadar fayda sağlayacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft yeni projesiyle iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Sizce yapay zeka teknolojilerinin geleceği nasıl şekillenecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Microsoft Londra Teknoloji Güncel Haberler

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