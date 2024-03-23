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Microsoft ve Apple Arasındaki Piyasa Değeri Farkı 500 Milyar Doları Aştı

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Son zamanlarda dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Özellikle NVIDIA'nın da zirve yarışına katılmasıyla birlikte Microsoft ve Apple arasındaki rekabet daha da alevlendi. En son verilere göre bu iki teknoloji devi arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı.

Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı

Apple, uzun süredir koruduğu liderliğini geçtiğimiz aylarda Windows'un geliştiricisi Microsoft'a bıraktı. Zirvedeki isim birkaç hafta boyunca aynı kalmasa da, son birkaç aydır Microsoft liderliğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor.

Paylaşılan verilere göre Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. iPhone'un geliştiricisinin önümüzdeki haftalarda daha da geriye düşeceği ve NVIDIA'nın öne geçeceği tahmin ediliyor.

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Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirketPiyasa Değeri1Microsoft3.176 trilyon dolar2Apple2.651 trilyon dolar3NVIDIA2.313 trilyon dolar4Saudi Aramco2.014 trilyon dolar5Alphabet (Google)1.878 trilyon dolar6Amazon1.848 trilyon dolar7Meta Platforms (Facebook)1.287 trilyon dolar8Berkshire Hathaway895.22 trilyon dolar9Eli Lilly732.86 trilyon dolar10TSMC727.68 milyar dolar11Broadcom633.18 milyar dolar12Visa587.27 milyar dolar13Novo Nordisk579.29 milyar dolar14JPMorgan Chase572.13 milyar dolar15Tesla538.48 milyar dolar16Walmart494.15 milyar dolar17UnitedHealth454.44 milyar dolar18Mastercard451.52 milyar dolar19Exxon Mobil449.02 milyar dolar20LVMH446.10 milyar dolar21Samsung389.86 milyar dolar22Home Depot389.05 milyar dolar23ASML384.06 milyar dolar24Procter & Gamble381.76 milyar dolar25Johnson & Johnson376.56 milyar dolar26Oracle351.09 milyar dolar27Tencent350.17 milyar dolar28Toyota344.16 milyar dolar29Costco327.92 milyar dolar30AbbVie315.35 milyar dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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