Son zamanlarda dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Özellikle NVIDIA'nın da zirve yarışına katılmasıyla birlikte Microsoft ve Apple arasındaki rekabet daha da alevlendi. En son verilere göre bu iki teknoloji devi arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı.

Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı

Apple, uzun süredir koruduğu liderliğini geçtiğimiz aylarda Windows'un geliştiricisi Microsoft'a bıraktı. Zirvedeki isim birkaç hafta boyunca aynı kalmasa da, son birkaç aydır Microsoft liderliğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor.

Paylaşılan verilere göre Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. iPhone'un geliştiricisinin önümüzdeki haftalarda daha da geriye düşeceği ve NVIDIA'nın öne geçeceği tahmin ediliyor.

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Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;