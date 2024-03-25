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Microsoft, ışın izleme teknolojisinde devrim yapabilecek bir fikirle ortaya çıktı

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Microsoft, ışın izleme teknolojisinde devrim yapabilecek bir fikirle ortaya çıktı. Işın izleme teknolojisi, yüksek kaliteli grafikler için gereken ağır işlem gücü nedeniyle yüksek performanslı ekran kartları gerektirir. Ancak Microsoft'un sunduğu çözüm, bu talebi azaltarak daha düşük özellikli ekran kartlarının bile ışın izleme özelliklerinden yararlanmasını mümkün kılabilir.

Microsoft, LOD sistemini kullanarak giriş seviye ekran kartlarında ışın izlemeyi optimize edecek

Temelde Microsoft'un önerdiği sistem, bir düzey ayrıntısı (LOD) sistemini kullanarak ışın izleme sürecini optimize etmeyi amaçlıyor. LOD, grafiklerdeki detayı uzak nesneler gibi belirli bölgelerde azaltarak ekran kartının daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu, ekran kartının daha az iş yapması anlamına geliyor, dolayısıyla görsel kalitede gözle görülür bir kayıp olmadan daha iyi performans elde edilmesini sağlıyor.

Microsoft'un bu teknolojisinin, daha önce ışın izlemeyi çalıştıramayan veya zorlukla çalıştıran ekran kartları için bile daha uygun hale getirebileceği düşünülüyor. Bu, oyuncular için daha iyi performans ve görsel deneyim sağlarken, daha düşük özellikli sistemlerde bile ışın izlemeyi deneyimlemeyi mümkün kılabilir.

Ancak henüz bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığına dair daha fazla detay bilinmiyor ve teoriden ziyade pratikte bu sistemin ne kadar etkili olacağı belirsiz. Her ne olursa olsun bu tür bir gelişme, ışın izleme teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir ve oyun endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

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Dilerseniz Microsoft'un ilgili patentine buradan göz atabilirsiniz. Siz Microsoft LOD sisteminin ekran kartına entegre edilmesiyle elde edilen ışın izleme fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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