Microsoft Store için yeni güncelleme yayınlandı

Microsoft, son dönemlerde yapay zeka ve Windows 11 çalışmalarına odaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapay zeka merkezi açma kararı veren şirket, öte yandan masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Son olarak Microsoft Store için yeni bir güncelleme yayınlandı. Böylelikle kullanıcıların hoşuna gidecek bir yenilik, kullanıma sunuldu.

Microsoft Store, halihazırda yüklü oyun ve uygulamaları önermeyecek

Microsoft'un Windows bilgisayara oyun ve uygulamalar indirebileceğiniz Microsoft Store uygulamasında ana sayfaya girdiğinizde zaten indirdiğiniz uygulama ve oyunlar da öneriliyordu. Bu da kullanıcı deneyimini biraz düşürüyordu. Neyse ki Microsoft Store için yayınlanan son güncelleme ile bu durum sona erdi.

New: Applications and games already installed on your device will now be less visible/deprioritized on the home pages, making it easier for you to discover new apps! You can still access the full & ordered top algo-lists by clicking on the module title. #MicrosoftStore pic.twitter.com/dJb7ec1POb — Rudy Huyn (@RudyHuyn) April 17, 2024

Microsoft çalışanı Rudy Huyn, X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile bilgisayarda halihazırda yüklü oyun ve uygulamaların Microsoft Store ana sayfasında artık daha az gösterileceğini veya hiç önerilmeyeceğini açıkladı. Bu da kullanıcıların yeni uygulama ve oyunlar keşfedebileceği anlamına geliyor.

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Bu değişikliği uygulamak için Microsoft Store'u güncellemeniz gerekiyor. Bunun içinse öncelikle mağazayı açın. Akabinde sol taraftaki dikey menünün alt kısmında yer alan "Kitaplık" butonuna tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Güncellemeleri al" butonuna tıklayın.

1. Adım: Microsoft Store'u açın.

2. Adım: Sol taraftaki dikey menünün alt kısmında yer alan "Kitaplık" butonuna tıklayın.

3. Adım: Açılan sayfada "Güncellemeleri al" butonuna tıklayın.

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