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Microsoft Edge için RAM Sınırlama Özelliği Test Ediliyor

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Microsoft, son dönemlerde yapay zeka alanına yoğunlaşmış durumda. Ciddi miktarlarda yatırım yapan şirket, öte yandan Edge gibi yazılımlarını da bir kenara atmıyor. Son olarak şirketin web tarayıcısı için yeni bir özellik test ettiği ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde Microsoft Edge kullanıcıları, RAM sınırlama işlemi yapabilecekler. İşte yeniliğin detayları…

Microsoft Edge için RAM sınırlama özelliği test ediliyor

Günümüzde piyasaya sürülen yeni uygulama ve oyunlar her ne kadar yüksek bellek gereksinimleriyle gelse de düşük RAM kapasitesine sahip bilgisayar kullanıcıları da hala yok değil. Bu doğrultuda şirketler de bunu göz önünde bulundurmaya çalışıyor. Microsoft ise Edge için RAM sınırlama özelliğini test ediyor.

Ortaya çıkan ekran görüntülerine baktığımızda Microsoft Edge'de Ayarlar kısmındaki Kaynak Kontrolü bölümünden RAM sınırlama işleminin yapılabileceğini görüyoruz. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlama seçeneğine sahip olacaklar.

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Dahası, Edge için ayrılacak RAM miktarı kullanıcılar tarafından belirlenebilecek. Bu bağlamda tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. En sondaki değer ise bilgisayarın RAM miktarına eşit olacak. Yani cihazınız 32 GB belleğe sahipse Edge için 32 GB RAM ayırabileceksiniz. Tabii tarayıcı, gerektiği kadarını kullanacaktır.

Söz konusu bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Şu anda son test aşamasında olduğu bildiriliyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde yayınlanacak güncelleme ile herkes için sunulabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Microsoft Edge için yeni RAM sınırlama özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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