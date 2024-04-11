ChatGPT Benzeri Yapay Zeka Araçları: Google Gemini, Microsoft Copilot ve Daha Fazlası

OpenAI'ın Kasım 2022'de kullanıma sunduğu yapay zeka sohbet botu Chatgpt, teknoloji dünyasını kasıp kavurdu. Araç, kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Bu da yapay zekanın bir hayli dikkat çektiğini gösteriyor. Peki ChatGPT benzeri yapay zeka araçları yani alternatifleri neler? Bu içeriğimizde ChatGPT benzeri siteleri bir araya getirdik.

ChatGPT benzeri yapay zeka araçları (Alternatifler)

ChatGPT, oldukça yetenekli bir araç. Öyle ki kendisine sormak istediğiniz hemen her soruya yanıt üretebilecek seviyede. Bu doğrultuda önerilerde bulunabilir, metin yazabilir, matematik denklemleri çözebilir, diller arası çeviri yapabilir veya yazılım geliştirme amacıyla kod yazabilir. Yani hemen hemen her türlü amaca hizmet edebilir.

ChatGPT bir hayli yetenekli olduğu için benzeri yapay zeka araçları yani alternatifleri de oldukça merak ediliyor. Neyse ki ChatGPT benzeri web siteleri için birçok örnek gösterilebilir. Bu alanda çalışan birkaç yapay zeka şirketi var. O halde lafı çok uzatmadan söz konusu ChatGPT alternatiflerine geçelim.

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Google Gemini

Adından da anlayabileceğiniz üzere Google tarafından geliştirilen Gemini (eski adıyla Bard), aynı ada sahip dil modelinin Pro sürümü ile destekleniyor. Bu araç; metin, görüntü ve yazılım geliştirmek için yazılan kodları anlayabiliyor.

Örneğin herhangi bir tablo resmi atabilir ve bunu kopyalanabilecek şekilde yazıya çevirmesini isteyebilirsiniz. Üstelik bu tabloyu yapay zekanın entegrasyonu sayesinde kolay bir şekilde Google Sheets platformuna da aktarabilirsiniz.

Kullanımı kolay, çok yönlü, güçlü ve hızlı olmasıyla dikkat çeken Google Gemini, herhangi bir mesaj limiti olmaksızın ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Gemini Advanced şeklinde bir abonelik planı da var. Aylık fiyatı yurt dışında 19,99 dolar, Türkiye'de ise 719,99 TL olan bu plan ile dil modelinin en gelişmiş sürümüne erişim sağlayabiliyorken, aynı zamanda mantık yürütme, talimatları takip etme, kodlama ve yaratıcı iş birliği gibi alanlarda çok daha yetenekli bir deneyim sunuyor. Bu bağlamda Google Gemini, ChatGPT için en alternatifler arasında yer alıyor.

Microsoft Copilot

Microsoft tarafından geliştirilip 2023 yılında kullanıma sokulan Microsoft Copilot, rakibi ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a ait GPT-4 dil modelinden destek alıyor. Oldukça gelişmiş olan bu model sayesinde araç; metin ve görüntü işleyebiliyor.

DALL-E entegrasyonu sayesinde resim de oluşturabileceğiniz Microsoft Copilot, metin ve görüntü işleme yeteneklerinin yanı sıra, kullanıcılara doğal dilde sorular sorabilme, belge oluşturma ve kod yazma desteği de sunuyor.

Öte yandan bu aracın Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerine entegre edildiğini de belirtelim. Bu sayede bilgisayar, komutlar ile yönetilebiliyor. Örneğin ses seviyesini azaltma / düşürme veya bir uygulamayı başlatma isteminde bulunabilirsiniz.

Microsoft Copilot için de ek yeteneklere erişebilmenizi sağlayan Copilot Pro adında bir abonelik planı mevcut. Aylık fiyatı ise yurt dışı için 20 dolar iken, Türkiye için 720 TL. Bu plana üye olanlar, daha hızlı yanıtlar alıyor ve uygulama yoğun olduğu zamanlarda bile kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Bununla birlikte Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi uygulamalarda Copilot kullanmayı da mümkün hale getiriyor.

Claude

ChatGPT benzeri yapay zeka araçları arasında Claude da yer alıyor. Anthropic tarafından geliştirilen bu araç, aynı ada sahip dil modeli ile destekleniyor. Böylelikle kullanıcılar, analiz için fotoğraf ve belge yükleyebiliyor.

ChatGPT ve Google Gemini'dan çok daha iyi olduğu söylenen bu araç, özellikle yazılımcılar arasında oldukça popüler. Öyle ki UI tasarımını koda dönüştürme veya sıfırdan kod yazma açısından öne çıktığı belirtiliyor. Tabii metin yazma gibi alanlarda da başarılı.

Claude da ChatGPT benzeri siteler gibi ücretli bir plana sahip. Aylık 20 dolar fiyata sahip bu abonelik planı ile en güçlü dil modeli Claude 3 Opus'u kullanabilme, en yeni özelliklere öncelikli erişebilme ve uygulama yoğun olduğu saatlerde bile erişebilme imkanı tanınıyor.

Perplexity

OpenAI'ın GPT-3 ve Claude dil modellerinden destek alan Perplexity, kullanıcıların sorularına güvenilir cevaplar sunmak amacıyla yapay zeka tabanlı bir arama ve yanıt platformu olarak geliştirildi. Günlük dilde sorulan soruları anlamak için doğal dil işlemeyi kullanıyor.

Sorduğunuz soruya karşı bir yanıt hazırlarken yararlandığı kaynakların listesini vererek güvenilirliğini kanıtlayan Perplexity, ChatGPT bir yana kimi zaman Google alternatifleri arasında bile gösteriliyor. Hatta pek çok kişi direkt Google yerine bu aracı kullanıyor.

Perplexity için daha karmaşık sorulara uzun yanıtlar verebilme, GPT-4 ve Claude 3 gibi ileri düzey modellere erişim sağlama ve dosya analizi yapabilme imkanı sunan bir abonelik planı da sunuyor. Bu planın fiyatı ise aylık 20 dolar iken, yıllık 200 dolar. Yetenekleriyle dikkat çekmeyi başaran Perplexity de ChatGPT benzeri siteler arasında bulunuyor.

Pi

ChatGPT alternatifleri içeriğimizde Pi başlığına da yer vermek istedik. Oldukça basit bir arayüze sahip olmasıyla öne çıkan Pi, Google Gemini veya Microsoft Copilot kadar gelişmiş olmasa da metin yazma veya kodlama gibi temel işlevlerde oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Sesli etkileşim özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunarak öne çıkıyor.

Öte yandan Pi için ek avantajlar sunan özel bir abonelik planı olmadığını da belirtelim. Buna göre herkes eşit özelliklere erişiyor. Uygulamanın web sitesinde kullanıcıların neler yapabileceğine dair öneriler de sunuluyor.