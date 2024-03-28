Üye Girişi
Haberler

Microsoft Teams Yeni Güncellemeyle Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft Teams, gelecek olan son güncellemeyle birlikte birçok yeni yapay zeka özelliği kazanacak. Böylece kullanıcı deneyiminin gözle görülür oranda artırılması hedefleniyor. Bunların en başında ise, hiç şüphesiz sohbet robotu Copilot desteği gelecek.

Bu robot, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinden aldığı güç ile beraber toplantılar sırasında yazılanların detaylı özetini ve yapılan tüm görüşmenin yazılı bir transkriptini sunabilecek. Bu yenilikler, video konferans alanında rekabeti ileri boyuta taşıyabilir. İşte en önemli detaylar…

Microsoft Teams, yapay zeka ile donanıyor!

Copilot desteğinin canlı görüşmeler sırasında da devreye girerek kullanıcılara mevcut konuyla ilgili çeşitli ipuçları vereceği söyleniyor. Ayrıca metin bölümüne yazdığımız yazılar da yapay zekanın kontrolünden geçerek çok daha düzgün bir şekilde karşı tarafa iletilmiş olacak. Böylelikle iş verimliliğinin büyük ölçüde iyileştirileceği düşünülüyor. Fakat bu özelliklerden bazılarının sadece ücretli kullanıcılar için geleceğini de hatırlatalım.

Microsoft Teams, yeni güncelleme ile geliyor!

Ek olarak yeni Microsoft IntelliFrame teknolojisi sayesinde, görüşmelerde seslerin üst üste binmesinin engellenerek çok daha sağlıklı bir toplantı ortamı sunulacağı da söyleniyor. Bununla birlikte çevrimiçi görüşmelerdeki kullanıcı görüntülerinin en ideal hale getirilerek net bir görünüm kazanacağının da altı çizilmekte. Tüm bu sözü edilen yenilikleri merakla bekleyen Teams kullanıcılarının, bu kapsamlı güncellemeden memnun kalmasını umuyoruz.

Çin bilgisayarlarında AMD, Microsoft ve Intel'e artık yer yok!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un uygulamaya koyduğu yapay zeka stratejisi doğru mu? Siz Microsoft Teams uygulamasını kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Microsoft Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın kim, adı ne? 28 Mart Perşembe okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Rüyada bavul görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının bavulunu görmek nedir? Rüyada kırmızı bavul görmek neye işarettir? Rüyada buzdolabı görmek ne anlama gelir? Diyanete göre buzdolabı görmek neye delalet eder? Rüyada boş buzdolabı görmek nedir? Rüyada ahtapot görmek ne anlama gelir? Rüyada denizde ahtapot görmek ne demek? Rüyada ahtapot kolu görmek nedir? Çorapla uyumak günah mı? Çorapla yatmak zararlı mı? Rüyada balon görmek ne demek? Rüyada uçan balon görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı balon, mavi balon, beyaz, renkli balon görmek nedir? DEVA Partisi Gölbaşı adayı Ercan Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gölbaşı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gerger adayı Ali Samsa kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gerger belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çelikhan adayı Mahmut Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Çelikhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Besni adayı Ömer Yeter kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Besni belediye başkan adayı kim oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title