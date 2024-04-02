Bugün yeni bir Reuters raporuna göre Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Bu hamle, şirketin AB pazarları için tam olarak aynı şeyi yapmasından yaklaşık yarım yıl sonra gerçekleşti. O dönemde AB'den gelebilecek olası bir antitröst cezasını önlemek istiyordu. Peki şimdi Microsoft Teams platformunun Office uygulaması olmaktan çıkartılmasının asıl sebebi ne?

Microsoft Teams artık bir Office uygulaması değil

Bu olay küreselleştiğinden dolayı Teams artık 2017'den bu yana parçası olduğu Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Ülkemizde de özellikle üniversitelerde kullanılan Teams uygulaması, artık bir Office uygulaması olarak geçmiyor.

Bir Microsoft sözcüsü konu hakkında şunları söyledi: "Müşterilerimiz için netlik sağlamak amacıyla, geçen yıl Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de Office paketinden kaldırdığımız Teams uygulamasını dünya çapındaki müşteriler için de bu paketten kaldırıyoruz."

"Bunu yapmak aynı zamanda çok uluslu şirketlere, satın alma işlemlerini coğrafyalar arasında standartlaştırmak istediklerinde daha fazla esneklik sağlayarak Avrupa Komisyonu'ndan gelen geri bildirimleri de dikkate alıyor."

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Bu nedenle Microsoft, bugünden itibaren Teams'i kullanıcı başına aylık 5,25 ABD doları fiyatla bağımsız bir ürün olarak sunuyor. Ancak Kurumsal düzeydeki fiyatlandırmanın ülkeye, para birimine ve diğer faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değiştiğini belirtmekte fayda var. Teams olmadan Office fiyatları, tam olarak seçtiğiniz pakete bağlı olarak artık 7,75 ila 54,75 ABD Doları arasında.

Mevcut müşteriler isterlerse mevcut lisans anlaşmalarına devam etmeyi, yenilemeyi, güncellemeyi veya yeni tekliflere geçmeyi seçebiliyorlar. Microsoft'un rakipleri uzun zamandır bu tür ürün ve hizmet paketlerinin şirkete haksız avantaj sağladığını iddia ediyordu. bu yüzden şimdi daha iyi rekabet edip edemeyecekleri merak konusu.

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