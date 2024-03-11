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Microsoft, Surface Duo Konseptini Yeniden Canlandırmak İstiyor

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Microsoft, geçtiğimiz yılın sonlarında çift ekranlı Surface Duo modelinden desteğini çekerek cihazın sonunu getirdi. Ancak yeni patentler, şirketin Surface Duo konseptini "Surface Phone" olarak yeniden canlandırmak istediğini ortaya koyuyor.

Microsoft, geçtiğimiz yılın sonlarında çift ekranlı Surface Duo modelinden desteğini çekerek cihazın sonunu getirdi. Bu da şirketin akıllı telefon dünyasına resmen veda ettiğini gösterdi. Ancak yeni patentler, şirketin Surface Duo konseptini "Surface Phone" olarak yeniden canlandırmak istediğini ortaya koyuyor.

Microsoft, katlanabilir Surface Phone için patent aldı

Microsoft'un ilk katlanabilir telefonları aslında iki ayrı ekrandan oluşuyordu. Surface Duo olarak adlandırılan bu seri, menteşeyle bağlı iki ayrı ekranı tablet gibi kullanmaya izin veriyordu. Son patentler ise Microsoft'un Samsung gibi şirketlere benzer tek bir esnek ekran üzerinde çalıştığını gösterdi.

Microsoft, ilk Surface Duo için desteğin sona ermesinden hemen önce, Avrupa'da "Katlanabilir Bilgi İşlem Cihazı Kapak Plakası" başlıklı bir patent aldı. Patent çizimleri, merkezi bir menteşe etrafına sarılan tek bir esnek ekranı gözler önüne serdi. Bu da Duo'nun menteşeyle bir arada tuttuğu iki ayrı ekrandan oldukça farklı.

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Patentin kilit yönleri, merkezi menteşeye göre geri çekilebilen bir kapağın olması. Bu, esnek ekranın hem daha iyi korunmasına hem de katlandığında boşlukları azaltmasına yardımcı olacak. Tek ekran yaklaşımı, Samsung ve Google gibi şirketler tarafından geliştirilen katlanabilir cihazları takip ediyor.

Microsoft yeni bir Surface Duo veya Surface Phone planlarını doğrulamadı. Ancak yakın zamanda alınan patentler, Microsoft'un ayrı ekranlar yerine tek bir esnek ekranı kullanabileceğini gösteriyor.

Öte yandan böyle bir değişiklik, Windows'u tablet ve katlanabilir cihaz dünyasına da uyumlu hale getirebilir. Surface Duo modelleri Android tabanlı çıkmış olsa da, Microsoft'un gelecek planları belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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