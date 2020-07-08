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Görme engelli Ecrin'den bisiklet turu
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Görme engelli Ecrin'den bisiklet turu

MERSİN'de, 3 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak Mezitli Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan görme engelli Ecrin Aytekin (11), bisiklet kullanmayı öğrenerek Belediye Başkanı Neşet Tahra ile mini bir gösteri turu attı.

Görme engelli Ecrin'den bisiklet turu
08.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:04

MERSİN'de, 3 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak Mezitli Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan görme engelli Ecrin Aytekin (11), bisiklet kullanmayı öğrenerek Belediye Başkanı Neşet Tahra ile mini bir gösteri turu attı.

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte bisiklet kullanan Ecrin'e çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar alkışlayarak destek verdi. Başkan Tarhan'ın talimatlarıyla bisikletine yön vererek bir süre tur atan Ecrin Aytekin'in heyecanı, izleyicilerin alkışlarına karşıtı. 

2017'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak Mezitli Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan ve bisiklet sürmekten mutluluk duyan görme engelli Ecrin Aytekin, "Yapabileceğimi biliyordum. Ailem de destek verince başardım. Buraya gelerek alkışlarınızla destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim bunu yapabileceğime inanarak destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu ortamı sağlayarak büyük moral ve güç veren başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.'HERKES HER ŞEYİ YAPABİLİR'Ecrin'in engeline rağmen başardıklarının herkese örnek olması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Bana göre bir mucize yaşıyoruz. Ecrin kızımızın başardığı şey herkese örnek olmalı. 'Yapamıyorum' diye bir şey yok. Bunu unutacağız. Herkes her şeyi yapar. Yeter ki çalışın. Ressam, müzisyen, sporcu da olabilirsiniz. Geçmişte 23 Nisan'da da Belediye Başkanlığı görevine getirmiştik. Ecrin her gün yeni bir şey başararak bizleri mutlu etmeye devam ediyor" diye konuştu.'AİLESİ BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPIYOR'Engellerin aşılmasında, çevrenin ve ailenin rolünün önemine dikkat çeken Başkan Tarhan, şunları söyledi: "Çevremde çok engelli ailesi var görüşme halinde olduğumuz. Engellilerini eve kapatıp insanlardan soyutluyor. Bu çok yanlış. Oysa Ecrin kızımızın durumu çok farklı. Ailesi çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni başarıyla daha yanımıza geldiler. Büyüklerde 'bisiklet kullanmıyorum' diyen çok fazla. İşte Ecrin bunu başardı. Bisiklet kullanmasını öğrendi. Gözleri görmüyor ama yüreğiyle her şeyi yapıyor. Demek ki bu bir engel değilmiş. Biz o yüzden Mezitli'de herkes bisiklet kullansın' dedik. Engelli olmanın bisiklet kullanımında sorun olmadığını Ecrin kızımız bize bir kez daha ispatladı. Bize bu umudu verdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ben de bugün Ecrin ile bisiklet kullandım. Yaşadığım mutluluğu anlatamam."

Başkan Tarhan, alanın kısıtlı ve kalabalık olması nedeniyle kısa tutulan bisiklet turunu önümüzdeki günlerde Mezitli Sahili boyunca yapmak istediklerini söyledi.


Kaynak: DHA

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