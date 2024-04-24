Deprem bölgesinde 23 Nisan coşkusu

KAHRAMANMARAŞ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşıyor. Kentteki konteyner kentlerde eğitim gören çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Karacasu Konteyner Kent'teki çocuklar birbirinden farklı gösterileri sergileyerek 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Depremin en çok vurduğu Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Ayşe Gümüşer okulunda ise 23 Nisan coşkusu yaşandı. Yöresel kıyafetleri giyen öğrenciler katılımcılara hünerlerini sergiledi. Öğretmen Aslı Kök, "Bugün 23 Nisan çok mutluyuz 4 yıl sonra ilk defa kutladık. Pandemi ve deprem sonrası ilk kez kutlandı. Deprem atlattık hüzünlüyüz ama çocuklarımız için önemliydi" dedi.

Öğrenci, "İlkokulda okulumuz tatil oluyordu ilk kez kutladık" dedi.

Öğretmen Serap Bayır ise, "Buruk olsa da heyecanı çocuklarımıza aktarmak bizi çok mutlu etti. Önceki yıl yaşayamadık ve bu yıl dolu dolu yaşadık" diye konuştu.