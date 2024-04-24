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Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası Tamamlandı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen Bilardo Turnuvası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuvaya 63 sporcu katıldı ve müsabakalar yoğun bir rekabet ortamında geçti. Şampiyon Ali Karaman oldu.

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen Bilardo Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Bir Bilardo Salonu'nda 20-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 63 sporcu katıldı ve müsabakalar yoğun bir rekabet ortamında geçti. Final mücadeleleri, 24 Nisan'da gerçekleşti ve şampiyonlar belirlendi. Turnuvanın galibi Ali Karaman olurken, ikinci sırayı Zeynel Şahintepe aldı. Üçüncülük derecesini ise Ahmet Özaydın ve Tuncay Temirkaya sporcuları paylaştı. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen'in elinden aldılar. Ödül töreni, turnuvanın başarıyla tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da düzenlenen bu bilardo turnuvası, sporcular arasında dostluk ve rekabetin bir araya geldiği, 23 Nisan ruhunu yaşatan önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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