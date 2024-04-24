Almanya, İsviçre ve Çekya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, bir grup öğrenciyi Başkonsolosluk rezidansında ağırladı ve "makam devri" töreni gerçekleştirildi.

Başkonsolos Şanlı, etkinlik kapsamında sırasıyla Yiğit Etkin (12), Ela Naz Öztürk (12), Hüda Tavaslı (8) Erdem Türk (12), Aysel Beyazit (6) ve Mete Barutay Cankurt'a (5) temsili olarak koltuğunu devretti.

Bertha von Suttner Lisesinde eğitim gören Ela Naz Öztürk makam koltuğuna oturduktan sonra, "Öncelikle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, çocukların ağlamadığı ve güldüğü bir dünya isterim. Bugünü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Şanlı'ya, eğitim gördüğü Turgut Alp Camisi'ne Türkçe öğretmeni göndermesinden dolayı teşekkür eden Öztürk, "Buradaki kısa yetkimle matematik ve İngilizce öğretmenlerinin de atanmasını istiyorum." dedi.

Başkonsolos Şanlı da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Meclisin kuruluşunun 104. yıl dönümünde memleketten binlerce kilometre uzakta, Türk nüfusunun yoğun olduğu Berlin'de heyecanla ve tutkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, "Bu sene de başkonsolosluğumuzun konutunda bu merasimi gerçekleştirdik. Ata'mızın çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu güzel günü aynı gururla, coşkuyla, önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir hevesle kutlamaya devem edeceğiz." diye konuştu.

Görevi devrettiği "başkonsolosların" talimatlarını dikkatle not aldıklarını dile getiren Şanlı, gereğini yapacaklarını ifade etti.

Etkinlik, Şanlı'nın çocuklara ikramda bulunmasıyla sona erdi.

Cenevre Kanton Meclisi Başkanı Zuber-Roy, Türk çocukları kabul etti

İsviçre'de de Cenevre Kanton Meclisi Başkanı Celine Zuber-Roy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türk çocukları ve velilerini kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan da hazır bulundu.

Zuber-Roy, konuklarına tarihi Cenevre Kanton Meclisi binası hakkında bilgi verirken, soruları yanıtladı.

Çekya

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, elçilik çalışanları ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, yaptığı konuşmada, "Başta kıymetli çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Ardından temsili makam devir törenine katılan çocuklar, duygu ve düşüncelerini paylaştı.