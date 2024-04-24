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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği bir ülkede bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in 23 Nisan'da TBMM'deki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösteren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği bir ülkede bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de verdiği resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adnan Yücel'in şiiriyle CHP lideri Özel'e tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

"BU DÜZENİN KURUCUSU SARAYLA MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunlara yer verdi: "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi; Saraylar saltanatlar çöker kan susar birgün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler... "

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ErdoğanTBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuşmuşlardı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Depresyon 23 Nisan Yaşam Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (27)

Luckyboom:

Kemal haklı, nedir bu görüşme sevdası anlamadık. 22 senedir bu seçmene hakaret edildi, değerleri aşağılandı. Şimdi oy verdiklerimiz çay sırasına giriyor. Ilımlı hava yaratayım akplilerden oy devşireyim derdinde misiniz? Eldekilerden de olursunuz benden söylemesi.

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Mehmet Gümüş:

Yani görüşürlerse yıllarca yaratılan düşmanlıklar oetadan kalkacak. Bundann korkmayın. Her iki tarafada sözüm. Yeter artık ülke eriyor.

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Ercan Sevinc:

Ne ekersen onu biçersin Müslüman başörtülüleri 80 sene ezdiniz unuttukmu

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zırzop:

Bırakın artık şu kafayı, ülke için ayrım olmaz muhalefet muhalefetliğini yapıp denetleyecek iktidar da iktidar lığını yapacak, karalamadan adam gibi bir olarak

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Kurt Savaş:

evinin adamı ol hobilere başla rahatlarsın

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Firat Tas:

İkinci muharrem olma dede

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Mr Burner:

Kılıçlar çekildi bu bir düello…

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Yahya Öksüz:

bence .fıkrım .yanılıyr olabılırım .özgür .mıılletı gordu patavatszlık yapmadan .devam edııyor

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Yahya Öksüz:

özgur durumu kavradı .bence .relax .devam .tabı .bence

yanıt22
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Mehmet Gümüş:

Yazmayıda ögrenirsen 2. Sınıfa geçip şiir okuyabilirsin

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