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23 Nisan'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Dart Turnuvası Düzenlenecek

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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için ortaokul öğrencileri arasında dart il birinciliği turnuvası düzenliyor. Turnuva, kız ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ortaokul öğrencilerine açık olacak. Bu sayede dart sporuna olan ilginin artması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi hedefleniyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için ortaokul öğrencileri arasında dart il birinciliği turnuvası düzenliyor.

Turnuva, kız ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ortaokul öğrencilerine açık olacak. Bu sayede dart sporuna olan ilginin artması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi hedefleniyor.

Bu anlamlı turnuva ile ilgili açıklama yapan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Yusuf Gürman, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamak için ortaokul öğrencilerimiz arasında dart il birinciliği turnuvası düzenliyoruz. Bu turnuva ile dart sporuna olan ilginin artmasını ve genç yeteneklerimizi keşfetmeyi amaçlıyoruz. Tüm dart severleri bu heyecan dolu müsabakalara bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

Turnuvaya 2023-2024 yılında faal lisansı bulunan sporcular başvurabilecek. Turnuvaya ferdi veya okul olarak müracaat etmek isteyenlerin müsabaka gününde saat 09.00'da şahsen başvuru yapmaları isteniyor.

Turnuvaya katılmak isteyen ortaokul öğrencileri 29 Nisan tarihinden önce Afyonkarahisar İl Temsilciliği'ne başvurabilecekleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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