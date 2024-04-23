Üye Girişi
Haberler

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu Tören Salonunda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, siyasi parti liderleri ve diğer yetkililerin katılımıyla yoğun bir şekilde gerçekleşti.

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu düzenlendi

ANKARA - TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu düzenlendi.

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu Tören Salonunda düzenlendi. Resepsiyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, siyasi parti liderleri ve diğer yetkililer katıldı. Yoğun bir katılım olduğu gözlendi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Kabine Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title