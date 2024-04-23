TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu düzenlendi

ANKARA - TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu düzenlendi.

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu Tören Salonunda düzenlendi. Resepsiyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, siyasi parti liderleri ve diğer yetkililer katıldı. Yoğun bir katılım olduğu gözlendi.