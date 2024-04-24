Düzce Üniversitesi Rektörü 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla birlikte kahvaltı yapan Rektör Nedim Sözbir, onlara kek ikram etti. Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri ise Nedim Sözbir için bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında geleceğin teminatı olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Sözbir, eğitim hayatlarında başarılar diledi. - DÜZCE