Düzce Üniversitesi Rektörü 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Rektör Sözbir, çocuklarla kahvaltı yaparak onlara kek ikram etti ve öğrencilerin gösterisini izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Sözbir, çocuklara başarılar diledi.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklarla birlikte kahvaltı yapan Rektör Nedim Sözbir, onlara kek ikram etti. Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri ise Nedim Sözbir için bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında geleceğin teminatı olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Sözbir, eğitim hayatlarında başarılar diledi. - DÜZCE