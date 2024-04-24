Dakar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar YEE işbirliğinde başkent Dakar'daki bir oyun evinde çocuk şenliği düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe'nin yanı sıra Dakar'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve aileler katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Dakar'da yaşayan Türk çocuklarının yanı sıra Senegalli yetim çocukların da misafir edildiği şenlikte, palyaço gösterileri yapıldı, çocuk oyunları oynandı.