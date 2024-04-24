Düzce Belediyesi 23 Nisan'da Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenledi
Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenledi. Kalıcı Konutlar Yeşil Vadi'de gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte İnanılmaz Aile animasyon filmini izledi. Etkinlikte çocuklara balon, oyuncak, pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Ayrıca, film gösterimi sonunda çocuklar Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşıyla 23 Nisan coşkusunu yaşadı.
Düzce Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Konutlar Yeşil Vadi'de düzenlenen sinema etkinliğine çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.
Alanı dolduran çocuklar, aileleriyle animasyon filmi İnanılmaz Aile'yi izledi.
Keyifli gün geçiren çocuklara balon ve oyuncak dağıtıldı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.
Film gösterimi sonunda çocuklar, Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen "Parla" marşıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı.