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Kahire'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diab Allouh ve Mısırlıların yanı sıra, Türk, Mısırlı ve Filistin çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye Büyük Millet ?Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?Çocuk ?Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.

Büyükelçi Şen, ?23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'?nın?, milli iradenin ?ve millet egemenliğinin en önemli sembolü olduğuna ve bu bayramın, çocuklara ?hediye edilmesinin, barış, huzur ve kalkınma yolunda geleceğin, çocuklara ?emanet edilmesi anlamına geldiğine işaret etti.

Kahire Büyükelçisi Şen, Mısır'la ilişkilere değinerek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yakında Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini, ?ziyarette iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk ?toplantısının Türkiye'de yapılacağını ifade etti.?

Etkinlikte misafirlere hitap eden Filistin'in Kahire Büyükelçisi Allouh ise, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türk toplumuna, Filistin halkına sağladıkları tarihi ve özgün destek ve Filistin halkına her yerde yardım elini uzatan yardım konvoylarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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