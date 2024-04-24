Bugün okullar tatil mi? #127979 24 Nisan Çarşamba okul var mı, resmi tatil mi? Bugün ders var mı, işlenecek mi?

Türk milletinin bağımsızlığını temsil eden TBMM, 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında bu günü çocuklara armağan etti ve 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı. 23 Nisan Salı günü tüm ülke genelinde kutlandı. Peki, Bugün okullar tatil mi? 24 Nisan Çarşamba okul var mı, resmi tatil mi? Bugün ders var mı, işlenecek mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır ve resmi tatildir. Fakat 24 Nisan Çarşamba günü resmi tatil değildir. Buna göre 24 Nisan Çarşamba günü okullar tatil değildir. Okullar olağan şekilde işleyişine devam edecektir. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 24 Nisan Çarşamba tarihinde okullar tatil değildir.