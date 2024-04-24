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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan kutlamalarında çocuklara vatan sevgisini anlattı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklara ve gençlere ülkenin kuruluş sürecini anlatarak vatan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem geçmişimizi unutturmamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımızı bize emanet bırakılan bu vatana sahip çıkmaları için en iyi şekilde yetişmelerne çaba sarf ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 81 ilden gelen çocuklarla Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde meclisin açılışını temsilen "23 Nisan 1920 Oturumu"na ve ardından "Çocuklarla Temsili 2071 Oturumu"na katıldı. Tekin, temsili olarak seçilen Meclis Başkanı ve milletvekillerinin konuşmalarını dinledi. Çocuklara ve gençlere bu ülkenin hangi zorluklarla kurulduğunu anlattıklarını belirten Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi kuranların ne tür fedakarlıklar yaptığını, bu ülkeyi kuranların nasıl büyük yapılarla, büyük güçlerle mücadele ettiğini bir nebze olsun eğiterek, anlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı genç kuşakları, yeni nesilleri yetiştirmekte mükellef. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem geçmişimizi unutturmamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımızı bize emanet bırakılan bu vatana sahip çıkmaları için en iyi şekilde yetişmelerine çaba sarf ediyoruz."

Tekin ve beraberindeki öğrenciler Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin balkonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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