Tüpraş Batman Rafinerisi Çocuk Şenliği 12. kez düzenlendi

Tüpraş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel "Tüpraş Batman Rafinerisi Çocuk Şenliği"nin 12'ncisini düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Batman Sosyal Tesisleri'nde çeşitli etkinliklerle kutlanan şenliğe, 10 çevre ilköğretim okulundan 7-11 yaş arası 1500'ü aşkın öğrenci ve rafineri çalışanlarının çocukları katıldı.

Tesiste kurulan şenlik meydanında çocuklar, animatörlerin çeşitli etkinlik ve sahne gösterileriyle 23 Nisan'ı kutladı.

Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Batman Valisi'nin eşi Dr. Ayten Canalp, Batman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Beşir Tileği, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve eşi Zeynep Demir ile Tüpraş yönetimi katıldı.

Organizasyonda ağırlıklı olarak Batman'dan olmak üzere İzmit, İzmir, Kırıkkale rafinerilerinden gelen 70 kişilik Tüpraş gönüllü ekibine 70 öğretmen eşlik etti.

Koç Topluluğu bünyesindeki başarılı projelerin belirlendiği "En Başarılı Koçlular"da ödül alan toplumsal gelişim projelerinden biri olan ve şimdiye kadar 25 bine yakın çocuğun misafir edildiği etkinlik, valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar, sivil toplum kuruluşları, Tüpraş gönülleri ve ailelerini buluşturan güçlü bir iş birliği örneği oldu.