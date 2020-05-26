Galatasaray kuvvet depoladı
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Galatasaray kuvvet depoladı

Galatasaray, bugün yaptığı idman ile kumda kuvvet ve taktik çalışması yaptı.

Galatasaray kuvvet depoladı
26.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:57

Galatasaray, bugün yaptığı idman ile kumda kuvvet ve taktik çalışması yaptı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde taktik çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarına perşembe günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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