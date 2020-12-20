DHA YURT BÜLTENİ- 2

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Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

VAN'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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Haber: VAN, ==============================

Van kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

VAN'da günlerdir beklenen mevsimin ilk karı yağdı. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklar, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Van'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini yitirmesiyle birlikte kentte ilk kar yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen kent merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı