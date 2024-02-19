Kangrenden Dolayı Bacağını Kaybeden Enver Sancar'a Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı

Van'ın Başkale ilçesinde kangrenden dolayı bacağını kaybeden ve elleri üstünde yürüyen Enver Sancar, alınan akülü tekerlekli sandalye ile istediği gibi gezebilecek.

Başkale ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Enver Sancar isimli vatandaş, yıllar önce kangrenden dolayı sağ bacağını kaybetti. O günden sonra elleri üstünde yürüyen ve elleri yara bere içinde kalan Enver Dede, sosyal medya üzerinden yardım istedi. Çağrıya sessiz kalmayan Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi Enver Dede'ye teslim etti.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan Enver Dede, yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti. - VAN