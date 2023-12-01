Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takım Eski Antrenörü Osman Çakmak, Van'da Öğrencilerle Buluştu

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takım eski Antrenörü Osman Çakmak, Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Çakmak, öğrencilere futbolculuk ve milli takım süreciyle ilgili hatıralarını paylaştı ve başarmak için inanmanın önemini vurguladı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takım eski Antrenörü Osman Çakmak, Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takım eski Antrenörü Osman Çakmak'ın katılımı ile Başkale Belediyesi konferans salonunda "İşte O An" adlı konferans düzenlendi. Çakmak, ilçede düzenlenen "İşte O An" programında, öğrencilerle futbolculuk ve milli takım süreciyle ilgili hatıralarını paylaştı. Başarmak için inanmanın önemli olduğunu vurgulayan Çakmak, "Dünya kupasını çok büyük emeklerle kazandık. Sizler de inanç ve azimle çalışmaya devam etmelisiniz. Hiç moralinizi bozmayın. Derslerinizi çalışırsanız, öğretmenlerinizi, anne babalarınızı dinlerseniz, sizlerin de başaramayacağı şey yoktur. Dünya kupasını kazandığımız için gururluyum. Ailem, öğretmenlerim bana hep 'ülkene, vatana, millete hayırlı bir evlat olursun' derdi. Çok şükür bunu başardık" diye konuştu.

Başkaleli öğrencilerin yoğun katılımı ile düzenlenen konferansın ardından Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, konuşmalarından ötürü milli antrenör Osman Çakmak'a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Van 1. Amatör B Grubunda mücadele eden Başkalespor yönetimi ve futbolcuları da konferansta milli antrenörle bir araya geldi. Başkalespor Teknik Direktörü Kinyas Turan, 65 numaralı Başkalespor formasını milli antrenöre hediye etti. - VAN