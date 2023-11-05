PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerin cenazesi Kahramanmaraş'a uğurlandı

VAN'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

VAN'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve askeri erkan katıldı. Şehit Sözleşmeli Er Samet Bektaş Bektaş'ın cenazesi, duaların ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.