Van'da 1 Ton 150 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. İran uyruklu bir şüpheli tutuklandı.

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yürütülen operasyonda 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak İran uyruklu 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN