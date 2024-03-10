Başkale'de Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Van'ın Başkale ilçesinde ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşarken Van'ın Başkale ilçesinde ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Merkez Büyük Camii'nde kıldı. Başkale'de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar Merkez Büyük Camii'ne akın etti. Yüzlerce Başkaleli Ramazan ayını ellerini semaya kaldırarak karşıladı. Camilerde yan yan saf tutan Başkaeliler hep birlikte dua etti.

Milyonlarca Müslüman bu gece 2024 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkacak. - VAN