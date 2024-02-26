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Van Başkale'de Çığ Felaketi: 1 Ölü, 12 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düşmesi sonucu 12 vatandaşın yaralı kurtarıldığını, 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerlikaya'nın bu akşam X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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