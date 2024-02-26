Van Başkale'de Çığ Felaketi: 1 Ölü, 12 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düşmesi sonucu 12 vatandaşın yaralı kurtarıldığını, 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerlikaya'nın bu akşam X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad'dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."