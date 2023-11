Van Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmet Samsa atandı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İsmet Samsa göreve başladı.

Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İsmet Samsa, gazetecilerle bir araya geldi. İlçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Samsa, Van'da 26 yıldan bu yana eğitim camiasının her aşamasında hizmet verdiğini belirtti. Samsa, "Eğitim öğretimde aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek için elimizden gelen her türlü gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Bilgimizi, becerimizi, deneyimlerimizi bu yönde aktaracağız. İnşallah devlet büyüklerimizin destekleriyle öğretmenlerimizle ve geleceğimiz olan çocuklarımızla güzel işlere imza atacağız. Eğitim camiası olarak birlik ve beraberlik içinde eğitim kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Eğitime yapılan yatırımın hem uzun vadeli hem de bir ülke ve millet için en mühim yatırım olduğunun bilincindeyiz. Başkale'nin daha ileri bir noktaya taşınabilmesi, eğitimde kalitenin daha üst seviyelere yükseltilebilmesi için elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız" dedi. - VAN