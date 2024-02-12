Van'da göğüs ağrısı olan hasta için helikopter havalandı

Van'da göğüs ağrısı olan hasta için helikopter havalandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Başkale Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Yaşlı hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.