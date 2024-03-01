Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde yüksek tansiyon olan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

İlçede rahatsızlanan hamile kadın yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Burada doktorlar tarafından müdahale edilen 22 yaşındaki 36 haftalık hamile kadının ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.