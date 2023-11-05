Şehit Bektaş'ın naaşı memleketine uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş törenle memleketine uğurlandı.

Başkale ilçesinde dün ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Bektaş için bugün Jandarma Filo Komutanlığında yapılan uğurlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duanın yapılmasının ardından Şehit Bektaş'ın naaşı askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine Van Valisi Ozan Balcı ve il protokolü katıldı. - VAN