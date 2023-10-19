Van'da minibüs devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. - VAN