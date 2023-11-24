Van'da çiftçilere badem ve ceviz fidanı dağıtıldı

Van'ın Başkale ilçesinde, Ziraat Odası ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçilere 10 bin adet badem ve ceviz fidanı dağıtıldı. Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, meyve üretimini artırmak için yapılan çalışmaları anlattı ve çiftçilerin çabasıyla ilçedeki algının değişeceğini belirtti.

Van'ın Başkale Ziraat Odası ile Van Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde ilçede meyve üretimini artırmak için çiftçilere 10 bin adet badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Çiftçilere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, ceviz ve badem üretimini artırmak istediklerini belirterek, "Başkale'de ceviz ve badem üretimine katkıda bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen yıl da 4 bin adet badem fidanı dağıtmıştık. İlçemizde meyve yetiştiriciliği de çok önemlidir. Kayısı, erik, kiraz, şeftali gibi birçok meyve ağacı var. Cevizin yanında badem ağacı da ilçemizde yetişiyor. Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte 10 bin adet ceviz ve badem fidesini ilçemize getirdik. Çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

Çiftçilerin çabası ve gayretiyle ilçedeki algıyı değiştireceklerini belirten Aşkan, "Oda olarak çok çalışıyoruz. Her zaman çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olacağız. Başkale'de ağaç çok az. Meyve ağaçlarıyla ilçemizi önemli yere getirmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız burada bir kültür oluşturmak, bunun alt yapısını kurmak. Çiftçimiz ve vatandaşımız baya duyarlı. İnşallah gelecek senelerde kat kat artacak. Fidanı alıp bahçemizi güzelleştireceğiz. Güzel bir olay ve devamlı olması lazım ve bundan herkesin faydalanması gerekir" diye konuştu. - VAN