Van'ın Başkale ilçesinde yangın çıktı, binlerce bağ ot kül oldu

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 bağ ot kül olurken, samanlık ve ahır ise hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece 03.00 sularında Başkale ilçesine bağlı Örenkale Mahallesine bağlı Hasanabat mezrasında Tahir Polat'a ait ot yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yakında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı. Ot sahibi Tahir Polat ve mahalle sakinleri yanan otu kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 3 saat sürede su ve köpüklü müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar devam etti. - VAN